Seminario di Specializzazione “Tennis in Carrozzina” allo Sporting Sassuolo

E’ previsto presso lo Sporting Club Sassuolo nel weekend del 27 e 28 maggio uno dei seminari formativi organizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel dedicato al tennis in carrozzina. In particolare è aperto a tutti i Maestri e Istruttori di tennis che vogliono approfondire questa area tematica in crescente sviluppo sul territorio italiano ed, oltre al corso in aula tenuto dai Tecnici Federali, verranno sviluppate, attraverso prove sul campo, lezione pratiche di tennis wheelchair.

Sabato saranno trattati argomenti inerenti l’area psicologica e di comunicazione. Al mattino Gianluca Vignali, direttore organizzativo del wheelchair per la Federazione, introdurrà il tennis in carrozzina, spiegando tipologie di handicap, le varie regolamentazioni, le differenze tra una carrozzina da passeggio ed una sportiva, le categorie di gioco. Nel pomeriggio invece si passerà alla parte pratica, con lo sviluppo di strumenti, tecnica, tattica, didattica dell’area motoria sui campi in bolltex dello Sporting Club Sassuolo, punto di riferimento per la FITP in regione.

La domenica sarà dedicata alle persone con disabilità intellettiva relazionale. Il professor Vincenzo Morgante, responsabile tennis Fisdir, insieme alla Dottoressa Beatrice Anselmi, psicologa FITP, illustreranno le attività della propria Federazione, le varie categorie di gioco, le tipologie di torneo e mostreranno alcuni video su lezioni con suoi allievi. FISDIR è l’acronimo di Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale.

Nel pomeriggio, grazie al supporto del Tecnico Nazionale Giancarlo Bonasia, verranno messe in in pratica le lezioni teoriche sul campo con tre ragazzi con disabilità intellettiva relazionale.

Lo Sporting Club Sassuolo è da sempre in prima linea nell’organizzazione di manifestazioni sportive di tennis wheelchair e questo seminario di approfondimento darà spazio anche agli insegnanti della Federazione che possono consolidare il percorso di sviluppo sportivo dei propri allievi.