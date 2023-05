Ripreso a Modena il rilascio delle Carte d’identità elettroniche

È ripreso questa mattina il servizio di erogazione della Carte d’identità elettroniche (Cie) all’Anagrafe di Modena dopo la risoluzione del problema tecnico nel sistema ministeriale di rilascio che aveva comportato la sospensione in tutta Italia.

L’Anagrafe ha ripreso l’attività ordinaria di erogazione dei documenti elettronici e, gli appuntamenti rimandati nella giornata di giovedì 25 maggio, pari a 144 (già escluse le persone che hanno optato per la carta d’identità cartacea per ragioni di urgenza), sono in corso di riprogrammazione e verranno recuperati a partire dalla prossima settimana.