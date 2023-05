“Parole in Città”, il programma di sabato 27 maggio

Entra nel vivo il ricco programma di “Parole in Città”, giunta alla sua sesta edizione, conferma la sua vocazione di promuovere la parola e la narrazione in tutte le sue forme, tramite laboratori, incontri con autrici e autori noti a livello nazionale, letture e spettacoli.

Il ricco programma di eventi e ospiti, rivolti sia al pubblico adulto che ai più giovani, avrà luogo tra la Biblioteca “N. Cionini”, la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine”, la corte di Villa Giacobazzi e Piazzale della Rosa.

Domani, sabato 27 maggio, l’evento vedrà il suo clou con il programma “Adulti” ed il programma “Ragazzi”.

Il Programma Adulti

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 9.30 e ore 11: Il taccuino del giardiniere – Laboratorio di creazione artigianale di un taccuino con foglie vere e carta riciclata. A cura di Calluna Cartilegi

Piazzale Della Rosa, ore 10 – in caso di pioggia Sala Biasin, Via Rocca 22: premiazione Concorso Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi | 3° edizione – sezione adulti

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 16: Alba Donati presenta La libreria sulla collina (Einaudi 2022). Un viaggio letterario dentro a un prezioso avamposto di storie dialoga con l’autrice Claudia Nicolini, del Gruppo di Lettura Incontri Leggendari

Piazzale Della Rosa, ore 18.30 – in caso di pioggia Sala Biasin, Via Rocca 22: Fabio Stassi presenta Notturno francese (Sellerio 2023), dialoga con l’autore Fabiano Massimi, scrittore

Programma Ragazzi

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42 – ore 10.30 e ore 11.30: Lo scrigno del tesoro dei pirati – Escape Room Library: risolvi gli enigmi dei pirati! Accetti la sfida? A cura di Occulto Escape Room per ragazzi dai 10 ai 14 anni

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42 – ore 11: Fiabe in cerchio – Spettacolo di fiabe, canti e musiche tradizionali a cura de Le Strologhe Carla Taglietti e Valentina Turrini, per bambini dai 4 anni

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42 – ore 16: Questione di…topi e di paperi! – Incontro laboratorio di fumetto con il disegnatore Cristian Canfailla (Panini, Disney) e lo sceneggiatore Stefano Ascari (Sergio Bonelli Editore, Dark Horse Comics), per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 16.30: Storie gemelle – Gioco/lettura a cura dei volontari dell’Associazione culturale Librarsi, per bambini dai 5 anni

Parole in città è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Sassuolo e dal Servizio Cultura, in collaborazione con le associazioni del territorio “Librarsi” e “Gian Paolo Biasin”, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il contributo di Exprimo Comunicazione, sponsor tecnico.

Tutti gli eventi sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti, salvo quelli dove è espressamente indicato di prenotarsi.