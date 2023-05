Lunedì a Castelfranco presentazione del docufilm sul Viaggio della Legalità 2023

L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia presenta alla cittadinanza il docufilm sul Viaggio della Legalità che ha coinvolto 50 studenti e studentesse dell’Istituto castelfranchese Lazzaro Spallanzani, accompagnati dai loro insegnanti, insieme al Sindaco Giovanni Gargano e al Comandante della Polizia locale Cesare Augusto Di Napoli.

La proiezione del film si terrà lunedì 29 maggio, dalle ore 21.00 al Teatro Dadà, con ingresso gratuito. La pellicola mostrerà i luoghi e i testimoni della lotta per la legalità incontrati durante il viaggio, che si è svolto tra il 18 e il 21 marzo di quest’anno, da Castelfranco Emilia passando per Roma, Napoli, Catanzaro, Gioiosa Ionica fino a Pollica per ricordare la figura di Angelo Vassallo in occasione della ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’.

Un’esperienza che ha offerto agli studenti la possibilità di dialogare con i giornalisti Attilio Bolzoni e Giovanni Tizian, con l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità della Città di Napoli Antonio De Iesu, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, ill sindaco di Catanzaro Nicola Fiorito e Padre Maurizio Patriciello il parroco della Terra dei fuochi.

“Un viaggio dal forte valore simbolico e carico di emozioni, partito sabato 18 marzo da Castelfranco Emilia alla volta di Roma, dove abbiamo potuto fare un emozionante incontro presso la Casa Famiglia dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo e, nei giorni successivi, presso le associazioni come GOEL e SELES che, con la loro attività contrastano la criminalità organizzata – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano -. Il viaggio si è concluso con l’incontro a Pollica del sindaco Stefano Pisani”.

II progetto è stato finanziato coi fondi destinati agli Amministratori Sotto Tiro, da parte del Ministero degli interni in accordo con Avviso Pubblico, assegnati al Sindaco di Castelfranco Emilia per le minacce ricevute nel 2020.

Il docufilm è stato realizzato con la regia di Fina Bianco, con la collaborazione del giornalista Pierluigi Senatore e la fotografia di Fabio Campani ed ha ottenuto il patrocinio dell’associazione Avviso Pubblico e della Città di Castelfranco Emilia, media partner TRC e Radio Bruno.

Per prenotare i biglietti per la serata della proiezione: info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com.