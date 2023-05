La Polizia di Stato di Reggio Emilia trae in arresto un altro presunto spacciatore

Ieri pomeriggio gli operatori del posto di polizia di via Turri, impegnati nell’attività di vigilanza in zona stazione storica, notavano un giovane che, alla vista degli operatori frettolosamente entrava all’interno di un esercizio commerciale in questa via Eritrea. Seguito all’interno del negozio, veniva visto occultare qualcosa vicino alla cassetta degli ortaggi. Mentre veniva fermato e identificato, tra le cassette degli ortaggi dove era stato visto poco prima veniva rinvenuto un pacchetto di fazzoletti contenente una bustina di cellophane trasparente contenente nr. 29 involucri di sostanza stupefacente. Altri 2 pezzi di sostanza in forma solida di colore marrone, risultavano occultati all’interno del pacchetto stesso a loro volta racchiusi con parte di un sacchetto in cellophane di colore bianco.

In seguito al narcotest i 29 involucri risultavano essere sostanza stupefacente di tipo crack del peso di grammi 4,16, mentre i due pezzi di sostanza solida risultavano hashish del peso di 17,95 grammi. Il 27enne, con precedenti in materia di stupefacenti e senza occupazione, veniva trovato in possesso anche di una somma di denaro di 430 euro di cui non giustificava la provenienza.

Al termine dei necessari adempimenti, il presunto reo veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 co. 1 DPR 309/90 e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo. Stamane al termine del giudizio direttissimo l’autorità giudiziaria applicava all’uomo la misura cautelare del divieto di dimora a Reggio Emilia.