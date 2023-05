Furto notturno in bar a Reggio Emilia, indagano i carabinieri

Poco prima delle 4.00 di oggi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Emilia Ospizio a Reggio Emilia, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un bar.

Ignoti ladri, previa effrazione della porta finestra laterale, erano entrati nei locali asportavano, stando ai controlli in corso di esatto inventario, un centinaio di euro dalla cassa e svariati tagliandi della lotteria istantanea “Gratta e vinci”. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva asportata, sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.