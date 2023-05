Domenica in piazza Roma a Modena la “Festa dell’acqua” con l’asta delle bici

Domenica 28 maggio torna in piazza Roma la tradizionale “Festa dell’acqua” che, dalle 9 alle 13, propone ai ragazzi e alle loro famiglie giochi sportivi e narrazioni, l’asta delle bici, banchetti informativi e la mostra degli elaborati grafici delle scuole che hanno partecipato al progetto “Siamo nati per camminare” e che saranno premiate a fine mattina.

La festa è organizzata dal Musa-Multicentro ambiente e salute del Comune di Modena che sarà presente in piazza Roma con un punto di accoglienza. Dalle 10, bambini e bambine di tutte le età potranno partecipare ai giochi sportivi guidati dall’associazione Amibike. E, sempre alle 10, inizia anche l’Asta di maggio delle bici recuperate e rimesse in funzione dalla Ciclofficina popolare Rimessa in movimento. L’asta, che proseguirà fino alle 13, sarà accompagnata dal laboratorio “Come ti rubo la bici”, dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, attrezzarsi per evitarli.

Alle 10.30 comincia la narrazione guidata “Lungo i canali, storie e personaggi di Modena”, da un’idea di Daniela Ori e Gabriele Sorrentino dell’associazione Terra e identità. Il racconto sarà itinerante e attraverserà il centro storico. Il punto di ritrovo per la partenza è il gazebo del Musa.

Per tutta la mattina saranno in mostra gli elaborati grafici realizzati dalle scuole che hanno partecipato al progetto “Nati per camminare” e, alle 12, è in programma la premiazione delle scuole primarie che hanno partecipato all’edizione 2022-2023. Dalle 10.30, per tutti i bambini, apre un punto ristoro con il gelato offerto dalla gelateria K2.

Sarà attivo anche un punto informativo sulla lotta alla zanzara tigre a cura dell’Ufficio diritti animali del Comune di Modena.