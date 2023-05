Domani la sesta edizione di “Sassmagna”

Si svolgerà domani, sabato 27 maggio, la sesta edizione della Sassmagna: un percorso enogastronomico di 11 km che permette di scoprire gli angoli segreti e i monumenti principali della città di Sassuolo.

Il percorso è diviso in 10 tappe in cui sarà possibile fare una pausa, degustando i prodotti tipici locali, con in sottofondo musica dal vivo o dj set.

L’iniziativa è aperta a tutte le età.

Ideata e realizzata dall’ASD San Giorgio e patrocinata dal Comune di Sassuolo, la Sassmagna è resa possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni locali:

Associazione Orti sul secchia; Associazione il Melograno; Associazione Sportiva San Giorgio; Associazione Bigfoot; Associazione Cinofila Sassolese; Avis Sassuolo; Croce Rossa Sassuolo; Associazione Rocks.

Tutti i dettagli sul sito www.sassmagna.com