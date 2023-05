Altre chiusure programmate su A1, A13, A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di assessment delle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze.

La stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre, nella suddetta notte, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, con orario 20:00-6:00. Il collegamento tra Bologna e Firenze sarà in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire lavori di pavimentazione, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 maggio; dalle 22:00 di mercoledì 31 maggio alle 6:00 di giovedì 1 giugno.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Via Mincana Battaglia Terme SS16, Via S.Pietro Viminario e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice;

-per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve Via Padova, Via Ponte di Riva, Via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 maggio; dalle 22:00 di mercoledì 31 maggio alle 6:00 di giovedì 1 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, Via Chiavicone, SS64, la Superstrada dei Lidi e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, con orario 22:00-6.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano e, pertanto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”. Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

Per la chiusura del suddetto tratto, chi proviene dalla Tangenziale, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per poi immettersi sulla SS9 Via Emilia in direzione di Modena.

Saranno anche chiusi i due rami di svincolo che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: immettersi sul Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per proseguire poi sulla A1 in direzione del capoluogo lombardo;

-per la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale: utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita dello svincolo 1 “Nuova Bazzanese”, per chi proviene da San Lazzaro di Savena, verso Bologna Centro e Vignola, nei seguenti giorni e orari, in modalità alternata: dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 maggio; dalle 22.00 di giovedì 1 alle 6.00 di venerdì 2 giugno.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale”.