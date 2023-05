Sport nello Zaino: 550 bambini e ragazzi a lezione con le associazioni sportive albinetane

550 bambini e ragazzi coinvolti. 14 classi delle scuole medie e 13 delle elementari coinvolte in attività per un totale di 125 ore di lezione di pallavolo, tennis, karate, ciclismo, pesca, hip hop, ginnastica bioenergetica, calcio e atletica. Questi i numeri dell’edizione 2023 di “Sport nello zaino” che ha coinvolto le scuole albinetane insieme alle associazioni sportive del territorio.

Il Comune ha proseguito con proprie risorse, dopo due anni di finanziamento regionale, il progetto di alfabetizzazione motoria per far sì che il ruolo della pratica sportiva venga percepito dalle famiglie nell’ambito valoriale ed educativo. La volontà è stata quella di presentare lo sport in modo autorevole e permettere che venga riconosciuto come opportunità formativa. Il progetto intende garantire a tutti i bimbi e ragazzi la possibilità di praticare movimento e di apprendere i valori dell’etica sportiva, per il loro benessere psicofisico e sociale.

Hanno partecipato 14 classi dalla 1^ alla 3^ della scuola secondaria di primo grado di Albinea e Borzano per un totale di 67 ore di lezioni e 13 classi dalla 1^ alla 4^ della scuola Primaria di Albinea e Borzano per un totale di 58 ore di lezioni.