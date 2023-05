“Sassuolo … la mia città”, la newsletter del Comune sbarca su WhatsApp

Informazioni, appuntamenti, iniziative del Comune di Sassuolo direttamente sul telefono via WhatsApp con la newsletter “Sassuolo … la mia città”.

La newsletter settimanale del Comune id Sassuolo, che ogni giovedì informa via e-mail sulle principali iniziative del fine settimana ma anche sulle novità, le ordinanze e i lavori dell’Amministrazione comunale, sbarcano anche sul popolare sistema di messaggistica per raggiungere più persone possibile.

“Un’opportunità in più che vogliamo offrire alla cittadinanza – afferma il Vicesindaco del Comune di Sassuolo Alessandro Lucenti – che si affianca alla newsletter settimanale via e-mail ma anche al sito internet, alla pagina Facebook istituzionale ed all’account Instagram o Twitter. Tutti strumenti che rimarranno attivi e operativi a cui abbiamo voluto aggiungere, prevalentemente per gli appuntamenti e le iniziative, anche “Sassuolo…la mia città”, la newsletter settimanale via WhatsApp a cui sarà semplice ed intuitivo registrarsi e che darà l’opportunità a quante più persone possibile di essere informati sulle iniziative in corso”.

Compilando il “form” presente sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it, si entrerà automaticamente a fare parte della grande “Community” Sassuolo …la mia città che, una sola volta alla settimana salvo emergenze o allerte particolari, invierà un messaggio con i principali appuntamenti in corso ed il loro programma.

Il messaggio sarà visualizzato in maniera “personale”: nessuno potrà conoscere nominativi o numeri di telefono degli altri partecipanti alla community e, quindi, non potrà comunicare con loro o con l’Amministrazione che sarà l’unica autorizzata a scrivere sulla bacheca mentre la cittadinanza riceverà il messaggio solamente in “lettura”.

Questo il link al form da compilare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91unlr_vL2wfxQmNWl796Yt9aCk7Avufvz-vmvGEpLgQoiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0