“Reddito di cittadinanza: un’analisi tra attuazione e prospettive future”, lunedì seminario a Palazzo Malvezzi

Lunedì 29 maggio si terrà a palazzo Malvezzi il seminario “Reddito di cittadinanza: un’analisi tra attuazione e prospettive future” promosso da Città metropolitana di Bologna e Università di Modena e Reggio Emilia (Sala del Consiglio dalle 14.30 alle 17.30).

Durante il seminario esperti di livello nazionale presenteranno analisi e ricerche sull’attuazione del Reddito di Cittadinanza e discuteranno delle evoluzioni della prima misura di contrasto alla povertà a carattere universale introdotta in Italia.

Dopo i saluti istituzionali di Sara Accorsi (consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna al Welfare metropolitano e lotta alla povertà, Politiche per la casa, Politiche per la pianura bolognese) ci sarà un’introduzione di Massimo Baldini (Università di Modena e Reggio Emilia) sui quattro anni di erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Saranno poi presentati alcuni lavori di analisi specifiche sull’attuazione di questa misura da diversi punti di vista. In particolare Cristina Berliri (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) interverrà sulla valutazione del processo di presa in carico dei beneficiari RdC da parte dei Servizi sociali, Alessandro Chiozza (ANPAL) approfondirà l’argomento dei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi per il lavoro e Matteo D’Emilione (INAPP) farà un intervento relativo alla governance territoriale degli Ambiti Territoriali Sociali.

Infine, interverranno Michele Raitano (Sapienza Università di Roma) e Cristiano Gori (Università di Trento), che discuteranno su cosa accadrà dopo il Reddito di Cittadinanza e in che modo le nuove misure risponderanno ai nuovi e vecchi bisogni della popolazione.

L’iniziativa si colloca nel solco delle attività promosse dall’Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna promuove a partire dal 2018 sulle misure di contrasto alla povertà, anche grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; un’azione di coordinamento e approfondimento realizzata attraverso gruppi di lavoro, stesura di linee operative, formazioni, raccolta ed analisi dati, pubblicazioni ed iniziative rivolte ad esperti di settore, operatori, amministratori e cittadinanza.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/HJvtYydphLrUb7nT9