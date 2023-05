Problemi nel sistema ministeriale: sospeso anche a Modena il rilascio delle Carte d’identità elettroniche

A causa di un problema tecnico nel sistema ministeriale di rilascio delle Carte d’identità elettroniche (Cie), anche a Modena come in tutta Italia il servizio è momentaneamente sospeso.

Il sito istituzionale, infatti, è attualmente irraggiungibile e anche l’erogazione dei documenti elettronici da parte delle Amministrazioni locali non sarà possibile fino a quando non verrà risolto il problema informatico a livello centrale.

I cittadini con prenotazione per il rinnovo del documento verranno contattati per riprogrammare l’appuntamento; gli sportelli anagrafici potranno comunque procedere al rilascio della carta di identità cartacea in caso di urgenze documentate.