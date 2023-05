Intelligenza artificiale e diritti: human first? Il 26 maggio se ne parla a Modena

Quali sono le similitudini e le differenze dell’intelligenza artificiale rispetto a quella umana? Esistono punti di contatto e possibili sinergie? Come l’AI modificherà il mondo del lavoro, e quali saranno le nuove abilità professionali più utili e richieste? Come la rivoluzione digitale in atto trasformerà le professioni legali?

Queste sono solo alcune delle domande che rappresenteranno lo spunto di partenza di Intelligenza artificiale e diritti: human first?, l’incontro pubblico che si terrà venerdì 26 maggio alle ore 19.00 presso il Modena Golf & Country Club di Colombaro di Formigine.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Notai dell’Emilia-Romagna ‘Aldo Dalla Rovere’ in collaborazione con ‘Super Partes’ nell’ambito della rassegna ‘Il salotto del Notariato, è aperta al pubblico: per partecipare in presenza occorrerà prenotare il proprio posto sul sito www.aldodallarovere.it.

La serata sarà introdotta da un ospite d’eccezione: Marco Camisani Calzolari. Divulgatore, docente, scrittore e consulente, con trent’anni di esperienza nel mondo digitale, è un volto noto al grande pubblico in quanto dal 2017 è anche inviato di ‘Striscia la notizia’ per i temi legati al digitale.

A dialogare saranno poi la docente di Intelligenza artificiale all’Università di Modena e Reggio Emilia Rita Cucchiara e Matteo Flora, docente all’Università di Pavia, divulgatore digitale ed esperto di Diritto. Il confronto sarà inoltre arricchito dall’intervento di Maria Carla De Cesari, caporedattore ‘Norme e Tributi’ de ‘Il Sole 24Ore’, in collegamento dal Festival dell’Economia di Trento, e da quello di Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

La serata sarà condotta dai notai Paolo Broccoli, Giuseppe Caprino e Alessandro Mistri.

Ci sarà spazio anche per la musica, con gli interventi musicali del Not Gpt Quartet, composto da Rossella Cappadone alla voce, Stefano Calzolari al pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e Lele Barbieri alla batteria.

Sarà anche possibile seguire l’evento online, da remoto, collegandosi a Zoom al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/87031004165.

Sono stati riconosciuti 2 crediti formativi per tutti i notai partecipanti.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Wolters Kluwer Italia.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@aldodallarovere.it e chiamare il numero 331.2521101.