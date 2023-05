Inaugurazione a Modena di una targa dedicata a David Sassoli

«David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni che ha contribuito concretamente alla creazione di una Comunità europea più giusta e più libera, sempre attento ai bisogni dei più deboli e mettendo al centro della sua azione politica, la persona»

Con queste parole Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, ha commentato l’inaugurazione di una targa dedicata a David Sassoli, giovedì 25 maggio 2023, nell’atrio di ingresso di Palazzo Europa in via Emilia Ovest Modena alla presenza dell’onorevole Paolo Gentiloni, Commissario Europeo all’economia.

Dopo la cerimonia, promossa dalla fondazione Sias alla presenza delle autorità cittadine, il Commissario Gentiloni si è recato all’Auditorium Marco Biagi per la lettura annuale Ermanno Gorrieri.

Per Fabio Braglia «Sassoli ha saputo testimoniare, con la propria vita, l’importanza della dignità umana nell’agire quotidiano e ricordo quando poco tempo fa, in visita al campo di concentramento di Fossoli disse “mi hanno sempre colpito gli occhi delle vittime, la fissità degli occhi che guardano, ma non vedono. Sì, gli occhi dell’umanità privata di umanità. Gli occhi delle vittime sono sempre gli stessi. Sono quelli delle foto nei lager, dei condannati a morte, quelli che ritroviamo sempre, in ogni guerra, in ogni persona violentata, annientata, nelle donne umiliate, nelle colonne di famiglie che scappano, nei bambini smarriti, in coloro che annegano, che si aggrappano alla vita e la perdono dicono lo stesso anche a noi oggi”. Ecco, lui era così».

David Sassoli, scomparso l’11 gennaio 2022, è stato presidente del Parlamento europeo e parlamentare del Partito Democratico.