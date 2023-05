Giornata internazionale dei minori scomparsi. Iniziativa della Polizia di Stato a Bologna

Oggi – 25 maggio – ricorre la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi per promuovere la prevenzione, la ricerca e la protezione dei bambini che sono stati separati dalle loro famiglie. Nel 2022 a livello nazionale sono state presentate 24.369 denunce, in media 67 al giorno. Più della metà riguardano minori. Su questo dato incide in particolare quello dei minori stranieri, per oltre il 65%. La percentuale complessiva dei ritrovamenti è del 50% ca. Quest’anno si evidenzia un moderato calo delle denunce di scomparsa, per il primo quadrimestre.

Questa mattina il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Bologna era presente in Piazza Maggiore, in uno stand che ha offerto l’opportunità per gli operatori di Polizia di interagire direttamente con la cittadinanza fornendo informazioni sulla sicurezza dei minori, offrendo consigli pratici e rispondendo alle domande e alle preoccupazioni dei cittadini. Nell’occasione sono stati, inoltre, mostrati e distribuiti degli opuscoli realizzati dalla Polizia di Stato, contenenti tutte le indicazioni utili, per segnalare abusi o formulare richieste di aiuto alle Forze di Polizia. In tale contesto risultano sempre importanti i numeri e i contatti di emergenza dedicati, oltre all’App YOUPOL che consente di mettersi in contatto tramite chat con la Polizia di Stato al fine di segnalare, anche in modalità anonima, episodi di violenza, spaccio o bullismo. Si aggiunge inoltre che il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org, gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Anticrimine, partecipa alla “Rete mondiale per i bambini scomparsi”.