Giornata internazionale dei bambini scomparsi: a Modena stand della Polizia di Stato per informare e sensibilizzare

Oggi 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. La Polizia di Stato ha allestito uno stand in largo San Giorgio a Modena per sensibilizzare ed informare sul fenomeno; presente personale della Divisione Anticrimine e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.

L’iniziativa ha raccolto l’interesse di molti cittadini, anche di giovani studenti che si sono avvicinati al gazebo con attenzione e curiosità.

È stata anche l’occasione per riprendere la campagna permanente della Polizia di Stato sulla violenza di genere “Questo non è amore” e per promuovere “YouPol”, l’app della Polizia di Stato, scaricabile gratuitamente da dispositivi IOS e ANDROID, per denunciare anche in anonimato episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni.

Sono stati distribuiti opuscoli informativi e segnalibri realizzati dalla Polizia di Stato che analizzano le fenomenologie, esplicano le strategie di prevenzione e contrasto e forniscono consigli e supporto.