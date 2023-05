Dal GRADE 5.000 euro a sostegno dell’Ausl romagnola per gli ospedali danneggiati dall’alluvione

Anche Fondazione GRADE Onlus ha voluto dare un messaggio di vicinanza e sostegno alle popolazioni della Romagna, colpite in modo durissimo dal maltempo che ha causato esondazioni e alluvioni.

La Fondazione reggiana ha deciso di donare 5mila euro all’Azienda Usl della Romagna, destinando i fondi “al ripristino degli ospedali danneggiati dall’alluvione”.

“Noi lavoriamo quotidianamente nell’ambito della solidarietà – afferma la Direttrice del GRADE, Valeria Alberti – e ci è sembrato doveroso esprimerla verso queste popolazioni che stanno attraversando un momento difficilissimo. Sostenere il sistema sanitario di quelle zone potrà garantire almeno assistenza e cure a coloro che ne hanno necessità. L’Emilia-Romagna è tradizionalmente una terra solidale, lo sappiamo bene, ed è giusto che in questo momento gli sforzi si concentrino per dare un aiuto a rialzarsi a queste comunità prostrate, ma che dimostrano anche in queste condizioni una gran voglia di lottare e di rialzarsi. Siamo con voi”.

