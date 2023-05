Amministrazione comunale e Associazioni di Finale Emilia a sostegno degli alluvionati romagnoli

Convocato dall’amministrazione comunale, si è svolto nel pomeriggio di ieri un incontro con le associazioni del territorio impegnate o intenzionate a impegnarsi a sostegno dei territori alluvionati della Romagna.

“Abbiamo voluto fare il punto – spiega il sindaco Claudio Poletti – con tutte le associazioni che stanno già operando nell’area alluvionata, per capire cosa stanno facendo e dove stanno intervenendo e confrontarci con quelle che hanno intenzione di portare la loro solidarietà, per cercare di creare un progetto civico e condiviso in grado di creare una maggiore massa critica nel supporto alle popolazioni colpite dalla calamità. Un’idea emersa nel primo incontro con le associazioni è stata quella di creare eventi nel nostro comune per raccogliere fondi”.

Per il momento Protezione Civile, Croce Rossa e Vigli del Fuoco si stanno muovendo seguendo le indicazioni che vengono loro fornite dalla rete regionale e nazionale da cui dipendono. Altre associazioni si sono mosse invece in autonomia, come Manitese, la Parrocchia di Finale Emilia, Caritas e Associazione Pro Handicappati.

“Queste ed altre associazioni anche nel prossimo fine settimana – aggiunge il sindaco – saranno nei luoghi alluvionati per portare il loro contributo. Abbiamo costituito un tavolo di coordinamento che già mercoledì 31 maggio si incontrerà, presso la sede della Croce Rossa di Finale Emilia, per raccogliere, da chi è stato direttamente sul posto, tutte le informazioni sulle principali necessità di quei territori e su quali località possono avere maggior bisogno di supporto, in modo da definire priorità e linee guida su come poterci muovere con la certezza di essere veramente utili”.