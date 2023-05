A14 Bologna-Taranto: chiusura notturna del tratto Forlì-Faenza verso Bologna

La Direzione di Bologna di Autostrade per l’Italia, in accordo con gli enti territoriali, ha disposto la chiusura del tratto di A14 compreso tra Forlì e Faenza, esclusivamente in direzione di Bologna, dalle 21:00 di questa sera alle 6:00 di domani mattina.

Nella direzione sud, verso Ancona/Pescara, verranno invece garantite al traffico due corsie di marcia.

La chiusura si rende necessaria per consentire una fase del programma di attività – avviato già dall’inizio dell’allerta meteo – che per specifiche caratteristiche tecniche necessita di essere effettuata in assenza di traffico.

Di concerto con gli Enti locali e Anas, è stato individuato il seguente percorso alternativo, per chi Pescara/Ancona è diretto verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la SS67, la SS727, la SS9 Via Emilia, Via Fratelli Rosselli e Via Granarolo, per poi rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Domani mattina, alla riapertura del tratto, saranno nuovamente disponibili al traffico tre corsie per ciascun senso di marcia.