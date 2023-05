A Conselice trattore taxi salva persone e animali

In azione a Conselice il trattore taxi per aiutare persone, animali e salvare mobili e ricordi di famiglia dalla morsa dell’acqua malsana mischiata a reflui di fogna e idrocarburi. E’ il servizio di solidarietà attivato dagli agricoltori della Coldiretti per rispondere alle richieste della popolazione del piccolo comune nelle campagne del Ravennate che si trova a fare i conti con il rischio igienico sanitario.

La gente di Conselice sta cercando di salvare il salvabile ma per rompere la morsa dell’acqua non bastano solo la forza di volontà e le normali automobili, spesso bloccate dal fango per questo – spiega Coldiretti – i nostri agricoltori si sono messi a disposizione con i trattori per effettuare trasporti, salvataggi e rimuovere fango e rifiuti.

Una azione di solidarietà nonostante le pesanti difficoltà in cui si trovano le aziende agricole della zona per l’allagamento delle campagne tra frutteti, cereali, ortaggi, foraggi e stalle e aziende agricole con danni incalcolabili che – conclude Coldiretti – non riguardano solo i raccolti del 2023, con perdite fino al 100%, ma colpiranno la capacità produttiva del territorio anche per i prossimi anni.