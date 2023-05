“Tutta Vita Niente Fumo”, l’iniziativa dell’Ausl IRCCS in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia sabato 27 maggio in piazza Martiri del 7 Luglio

Nella provincia di Reggio Emilia sono almeno 30mila i pazienti affetti da bronchite cronica altrimenti conosciuta come BPCO (Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva). Il 60% di questi sono persone esposte al fumo da sigaretta. A snocciolare il dato, che é in linea con la media nazionale (in Italia in base ai dati epidemiologici la BPCO incide per circa il 6%) è il direttore della Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova Nicola Facciolongo. “A questo – sottolinea il medico – occorre aggiungere che registriamo 250 nuovi pazienti all’anno colpiti da neoplasie polmonari di cui l’85% fumatori e 100 nuovi casi all’anno di neoplasia bocca, lingua e laringo faringe da esposizione a fumo di sigaretta”. Dati da cui consegue che mai come oggi la battaglia al fumo da sigaretta deve essere convinta, serrata e affrontata su più fronti.

A fronte di questi dati e per sensibilizzare la popolazione, il gruppo aziendale “Ospedale e territorio senza fumo” dell’Ausl-IRCCS di Reggio Emilia coordinato dalla dottoressa Angela Accardo, con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, il patrocinio di LILT, Luoghi di Prevenzione, Uisp e Croce Rossa Italiana e il sostegno di associazioni sportive e del volontariato, l’iniziativa “Tutta vita niente fumo”. L’evento si svolgerà sabato 27 maggio in Piazza Martiri del 7 Luglio in corrispondenza della Giornata Mondiale senza Tabacco che si celebra ogni anno il 31 di maggio.

Il fumo risulta uno dei primi fattori di rischio per lo sviluppo di vari tipi di neoplasie, non solo quello al polmone, ma anche quelle a carico del cavo orale e della gola, dell’esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, del seno, delle ovaie e di alcune leucemie. Per questo motivo ogni anno il 31 maggio si festeggia la Giornata Mondiale senza Tabacco istituita nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di incoraggiare le persone a spegnere la sigaretta per almeno 24 ore o magari per sempre. La scuola, la sanità e il mondo del lavoro sono impegnati da tempo in interventi condivisi volti all’obiettivo comune di prevenire l’abitudine al fumo e favorire il trattamento della dipendenza da nicotina (tabagismo). Numerose sono le iniziative organizzate anche quest’anno in tutta Italia.

A Reggio Emilia per tutta la mattina la giornalista Manuela Catellani di Telereggio intervisterà medici, ex pazienti, ex fumatori, formatori, peer educator di “Luoghi di Prevenzione” e sportivi. Le interviste saranno trasmesse da Telereggio in occasione della puntata “Il Medico e il Cittadino” in onda mercoledì 31 maggio 2023.

Sarà presente uno stand informativo con distribuzione gratuita di gadget e trasmissione di video sui corretti stili di vita, inoltre sarà possibile sottoporsi gratuitamente a spirometrie e ad altri test con medici Pneumologi e Cardiologi dell’AUSL – IRCCS di Reggio Emilia; si potranno infine ricevere informazioni specifiche per poter accedere e partecipare gratuitamente ai Centri Antifumo Provinciali. In concomitanza con le testimonianze è stata organizzata in collaborazione con UISP una camminata amatoriale che si snoderà per le vie del centro storico. Ritrovo: ore 10 presso la Tenda della Croce Rossa in Piazza Martiri del 7 luglio. Arrivo: ore 11 in Piazza Martiri del 7 luglio.

Per informazioni: tel. 0522 320655 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30).