Tra i cespugli con droga e bilancino di precisione: arrestato a Modena

È stato arrestato da Polizia locale di Modena e Carabinieri della Compagnia di Modena per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e processato dopo neppure 24 ore l’uomo trovato in possesso di droga e contanti nella giornata di martedì 23 maggio.

L’arresto è avvenuto nell’area verde nei pressi di via delle Costellazioni, zona in cui anche a seguito delle segnalazioni dei residenti si sono intensificati i controlli da parte di Forze dell’ordine e Polizia locale, anche in abiti civili. E proprio nei pressi dell’area dove l’amministrazione comunale, settimane fa, ha fatto anche abbattere alcune baracche per evitare intrusioni legate ad attività illegali, nel primo pomeriggio di martedì 23, gli operatori del Nucleo problematiche del territorio del Comando di via Galilei, insieme agli uomini dell’Arma, hanno fermato un individuo sospetto notato accovacciarsi nell’erba.

Il 27enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio italiano, aveva 905 euro in contanti, mentre nascosti nel cespuglio con cui armeggiava militari e agenti hanno rinvenuto 15 dosi di cocaina, per complessivi 27 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione probabilmente utilizzato per confezionare le dosi.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria durante il procedimento per direttissima che si è svolto nella mattinata odierna.