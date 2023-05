Scandiano: incidente stradale sulla Pedemontana, ferito un 26enne

Poco dopo l’una e mezza di questa notte a Scandiano si è verificato un incidente stradale in conseguenza del quale un 26enne di Casalgrande è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, venendo trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Sassuolo. L’incidente si è verificato lungo via Pedemontana all’altezza della rotatoria posta nei pressi della sede della Croce Rossa di Scandiano: il giovane alla guida di una Renault Clio, per cause al vaglio dei Carabinieri della tenenza di Scandiano, intervenuti sul posto, perdeva il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Il conducente è stato quindi soccorso dal personale del 118 e condotto in ospedale. Quindi l’intervento dei carabinieri che stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco per tagliare i rami delle piante che si erano piegati a seguito dell’impatto.