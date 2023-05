Proseguono i servizi straordinari di presidio nella zona della Stazione “Storica” di Reggio

Ieri mattina, alcuni passanti hanno segnalato alle pattuglie del posto di Polizia di via Turri e della Polizia Locale impegnate nell’attività di vigilanza presso Piazzale Marconi, la presenza di una donna in forte stato di agitazione – verosimilmente dovuta all’assunzione di alcool – che urlava e inveiva contro di loro. Gli operatori impegnati nel servizio individuavano la donna che sostava nel passaggio pedonale dietro al bar Marconi.

L’approccio risultava assai difficoltoso, poiché nonostante il tentativo di dialogo, la stessa ignorava la presenza degli operatori continuando nella condotta molesta, probabilmente a causa dello stato di alterazione in cui versava – desunto dal forte odore di alitosi alcolica – il precario equilibrio, i toni della voce immotivatamente alti e le frasi indecifrabili rivolte ai passanti. Pertanto, per i necessari adempimenti e al fine di prevenire l’incolumità sua e dei passanti, la donna veniva accompagnata presso gli uffici della Questura. Qui, una volta ricondotta alla calma, la donna – una 32enne – veniva sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 688 c.p. (ubriachezza molesta) e segnalata alla locale AUSL per ricevere il necessario aiuto.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo, disposti dal Questore Ferrari, sempre nella giornata di ieri, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini. Complessivamente, nell’area, sono stati controllate 76 persone – alcune delle quali con precedenti di Polizia – 16 veicoli e 2 esercizi commerciali.