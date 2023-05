Nubifragio nel pomeriggio a Pavullo nel Frignano

Pioggia battente e grandine hanno interessato il centro del paese, allagandolo. L’esondazione del canale Cogorno, tombato sotto l’abitato, ha complicato la situazione: colate di fango hanno resa rischiosa la circolazione. A decine gli interventi dei Vigili del fuoco.

L’Azienda USL di Modena precisa non si sono verificate criticità all’attività dell’ospedale e nessun servizio è stato interrotto. Esternamente, in seguito all’esondazione del canale, un quantitativo di fango ha invaso una parte di parcheggio in piazzale Teresina Stefani che gli operatori di Hera hanno rimosso.