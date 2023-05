Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.