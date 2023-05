Il sindaco Vecchi ha incontrato il nuovo prefetto di Reggio, Cocciufa

Il sindaco di Reggio Luca Vecchi ha incontrato stamane in Municipio il nuovo prefetto Maria Rita Cocciufa che si insedia oggi in città. Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, sindaco e prefetto hanno avuto un primo confronto sui principali temi che riguardano la città, ponendo le basi per una stretta futura collaborazione.

Il sindaco, nel dare il benvenuto al prefetto a Reggio, ha infatti riconfermato la massima collaborazione e appoggio, nel rispetto delle distinte e precipue prerogative, dell’Amministrazione comunale.