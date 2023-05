In ricordo delle vittime dell’alluvione in Romagna e in osservanza della giornata di Lutto nazionale proclamata dal Governo per oggi, la bandiera italiana e quella europea sono esposte raccolte e listate a lutto sulla facciata del Municipio di Reggio Emilia.

Questo segno di vicinanza dei cittadini e delle istituzioni reggiani ai romagnoli sarà esposto fino alle ore 18 di stasera.