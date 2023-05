Sottoscritta una convenzione triennale tra Città di Castelfranco Emilia e ANPI

L’Amministrazione comunale di Città di Castelfranco Emilia e ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Castelfranco Emilia hanno sottoscritto una convenzione, unica in provincia, finalizzata alla realizzazione di attività per la promozione dei valori della resistenza e della memoria, che ha una validità di tre anni e prevede un sostegno economico da parte dell’Amministrazione di 27mila euro.

“La collaborazione tra Amministrazione e ANPI vuole contribuire alla conservazione e diffusione della memoria storica dell’antifascismo, della lotta di liberazione e per la democrazia, nonché dei valori scaturiti dall’esperienza della Resistenza contro il nazifascismo, partendo dalla memoria resistenziale e dalla sua eredità, affrontando il tema della Costituzione Italiana e dei Diritti individuali e civili, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e Istituzioni del territorio” – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

Il documento prevede la produzione e promozione di testi finalizzati alla diffusione dei principi dell’antifascismo, della storia contemporanea del 900 nonché dei valori scaturiti dall’esperienza della Resistenza contro il nazifascismo, ma anche di filmati e documentazione fotografica di eventi legati al tema e diffusione sui social media.

Saranno previste iniziative dedicate alla cittadinanza presso il Teatro Dadà e iniziative finalizzate alla promozione del dialogo con comunità emiliano romagnole e di altre regioni con le quali si condividono i valori dell’antifascismo e della lotta di liberazione quali fondanti della Costituzione.

Rientra nell’accordo anche la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, anche nell’ambito del Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF), per l’elaborazione di attività finalizzate alla conoscenza dei valori dell’antifascismo, degli avvenimenti e dei luoghi del territorio castelfranchese legati alla lotta di liberazione, che dopo un censimento aggiornato, saranno al centro di un’attività di promozione.

Nella convenzione è inserita infine l’organizzazione di iniziative specifiche da svolgersi nei luoghi della memoria, quali trekking storico narrativi aperti alla cittadinanza e alle scuole o manifestazioni istituzionali in occasione delle ricorrenze più significative (Giornata della Memoria per la commemorazione delle vittime dell’Olocausto, Festa della Liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze armate…)

“Questa convenzione promuove la volontà reciproca alla co-programmazione ed alla co-progettazione. Possiamo definire l’accordo unico nel suo genere perchè promuove una visione condivisa su idee e volontà, un dialogo aperto ed una volontà nel valorizzare in maniera costruttiva ed educativa il concetto di resistenza e della memoria; in momenti come questi condividere e costruire è una scelta importante perchè racconta le origini di un territorio per costruire la comunità di domani” – ha aggiunto Rita Barbieri, Assessore con delega alla Memoria.

Nello specifico ANPI si impegna a: collaborare alla sensibilizzazione della cittadinanza, organizzare e farsi carico delle spese relative al trasporto per gli eventi fuori dal territorio comunale e a quelle relative alle corone per le deposizioni; promuovere in accordo con l’Amministrazione comunale il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio; provvedere alla presenza della Banda per specifiche ricorrenze, facendosi carico delle eventuali spese; collaborare con l’Amministrazione comunale alla cura e conservazione dei luoghi della memoria.

Con lo scopo di valorizzare le differenti competenze e promuovere un più largo coinvolgimento del territorio, ANPI e Amministrazione comunale collaboreranno nell’individuare soggetti associativi ed enti, anche nuovi, con i quali creare un’eventuale rete di collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività già descritte.

ANPI e Amministrazione comunale, si impegnano infine a partecipare ai momenti di co-progettazione operativa di tutte le specifiche attività.