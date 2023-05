Settimana Calderarese dedicata alla solidarietà per i Comuni alluvionati

«Sarà una Settimana Calderarese diversa. Il momento di festa della nostra comunità, tradizionalmente improntato alla socializzazione, al divertimento, allo stare insieme, sarà dedicato, nel cuore e nel pensiero, a tutte le persone colpite dall’alluvione. Faremo tutto il possibile per regalare loro un aiuto concreto, facendo sentire tutta la nostra vicinanza».

Così il Sindaco Giampiero Falzone presenta l’edizione numero 41 della manifestazione, che si terrà, come da programma, dal 27 maggio al 4 giugno, e sarà costantemente dedicata alle popolazioni duramente colpite dall’emergenza. Il cartellone non cambierà: saranno 9 giorni di musica, parole, stand, buon cibo. Ma tutto farà rima con solidarietà. «L’Amministrazione – spiega il primo cittadino – non si è tirata indietro, come è giusto che sia. Ma è adesso il momento in cui chi è stato più fortunato aiuti chi lo è stato, purtroppo, di meno. Le entrate delle occupazioni di suolo pubblico della manifestazione, 5.000 euro, saranno donate ai Volontari della Protezione Civile di Calderara come contributo straordinario per il supporto e il prezioso lavoro che che stanno facendo nelle zone alluvionate».

Ma la solidarietà non finirà qui: il ricavato del torneo di padel, circa 1.000 euro, appositamente organizzato dal Padel Club Calderara e dal gruppo amatoriale “Padel di Amsterdam” per la giornata di sabato 27 maggio, sarà tutto devoluto sempre alla Protezione Civile. Inoltre, in occasione della serata trap organizzata per il 3 giugno alla Casa della Cultura a cura di Alessandro Sibani, grazie anche al gruppo HiGuys, si attiverà una raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione. Ulteriori iniziative benefiche, anche a cura di Pro Loco Calderara Viva, saranno promosse durante le giornate della Settimana Calderarese e comunicate tramite i canali web e social del Comune.

Saranno comunque, pur con un clima diverso dal consueto, nove giornate di concerti, spettacoli, mercati, convivialità, per lasciarsi alle spalle i giorni bui e godersi un po’ di serenità. Gli appuntamenti in programma sono circa 40, con uno sforzo organizzativo notevole da parte del Comune e delle associazioni del territorio, in testa Pro Loco Calderara Viva, destinati ad un target di pubblico come al solito variegato, dai bambini agli anziani. Il primo evento, sabato 27 maggio, sarà legato all’anima green di Calderara: dalle 10.30 saranno inaugurati i 4 nuovi boschi urbani, frutto di un progetto, denominato Green Poker, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con la partecipazione del Gruppo Hera. Durante le serate il protagonista sarà il palco di Piazza Marconi, dove si terranno nel secondo fine settimana 4 concerti a cura del Comune. «La Settimana Calderarese – chiude il Sindaco – è la festa di tutti i calderaresi. Il suo pulsare, al centro di ogni anno da ben 41, ne fa il cuore di questa città, ne scandisce i cambiamenti e registra i progressi, i desideri, le nuove certezze. Quest’anno, ne sono sicuro, registrerà il grande cuore della nostra comunità». «A questa edizione – aggiunge l’assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – tenevamo tanto, perché segna il definitivo riappropriarci della socialità, dello stare insieme senza barriere e filtri. Tutto questo succederà, ma andremo in piazza col pensiero costantemente rivolto ai paesi e alle città colpite dall’alluvione: sarà un’esperienza particolare, proveremo a viverla come merita».

Tutti gli eventi in programma sono reperibili sul sito istituzionale del Comune, dove saranno anche descritte giorno dopo giorno le iniziative allestite in favore della popolazione colpita dall’emergenza.