Modena: 163° anniversario della fondazione della Polizia Locale

Giovedì 25 maggio ricorre il 163esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di Modena. Anche quest’anno il Comando di via Galilei insieme all’Amministrazione comunale modenese intende ricordare e sottolineare la ricorrenza e l’importanza del Corpo pur nel rispetto delle vittime e dei gravi fatti causati dal maltempo soprattutto in Romagna.

Nei territori colpiti dall’alluvione, in particolare nelle zone collinari delle frazioni di Savignano sul Rubicone, nella provincia di Forlì-Cesena, è tuttora impegnato in operazioni di Protezione civile anche un contingente della Polizia locale di Modena formato da quattro pattuglie che si sono avvicendate ai colleghi rientrati sabato scorso. Il servizio è disposto nell’ambito delle iniziative di collaborazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna e potrà proseguire anche nelle prossime settimane.

L’edizione 2023 dell’Anniversario della Polizia locale di Modena prevede pertanto festeggiamenti in forma contenuta, mentre la tradizionale consegna degli encomi agli operatori che si sono distinti nello svolgimento delle loro mansioni nel corso del 2022 è rimandata a un momento successivo.

In particolare, giovedì 25 maggio alle 10.45, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e delle autorità, è prevista l’intitolazione del piazzale del cortile del Comando di via Galileo Galilei alla memoria di Gino Montipò, comandante della Polizia locale dal 1922 al 1947. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Gonfalone di Modena, del Labaro del Corpo, delle autorità civili e militari cittadine; saranno presenti anche i gonfaloni e i rappresentanti dei Corpi di Polizia locale della provincia.

Dopo la scopertura della targa, la cerimonia si trasferirà all’interno del Comando, in Sala Rabitti per i saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli al Corpo e l’intervento del comandante Roberto Riva Cambrino.