La Festa Pugliese torna a Fiorano

Ritorna anche quest’anno in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese la Festa Pugliese. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio vi aspettano i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Inoltre, una selezione di ottime birre pugliesi,una comoda area tavoli e tanti banchi di prodotti enogastronomici.

Per accompagnare le sarete venerdì 26, alle ore 21.30 ci sarà il gruppo Fior d’inCanto, che si esibisce con musica tradizionale popolare in acustica. Sabato 27 sempre alle 21.30, Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da con esibizioni di danza e musiche folkloristiche. E in ultimo, domenica 28 alle 18.00 laboratorio di pizzica a cura del gruppo CHORA e alle 19.30 Leo Mas con spettacoli di cabaret e trasformismo. La festa sarà il venerdì prenderà avvio dalle 18:00; mentre sabato e domenica dalle 11.00 del mattino fino a sera.

L’iniziativa comporterà il Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i veicoli degli organizzatori/partecipanti dello street food pugliese) negli stalli presenti in piazza Ciro Menotti, lungo la strada di collegamento tra via Andrea Doria e via della Vittoria. Questo dalle ore 7.00 del 26 alle ore 7.00 di lunedì 29 maggio.