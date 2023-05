Venerdì 26 maggio dalle ore 20:30 presso l’oratorio San Filippo Neri di Fiorano Modenese, alle ore 20.30 si celebrerà la Santa Messa dedicata al Santo nel giorno della ricorrenza liturgica della sua morte.

A seguire, intorno alle 21.00, inizieranno i concerti rock giovani “Fiorano Calling 2”. Si esibiranno i the Red Fire, i Magic Beating, the Countless, i Black Out e Fabio e Marco. Sarà inoltre aperto il punto ristoro.