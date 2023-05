“EroStraniero”: il 27 maggio a Carpi la festa di fine anno

Si svolgerà sabato 27 maggio a Carpi, dalle ore 16.00 alle 18.00, presso il Centro sociale Bruno Losi, la festa finale dei corsi di EroStraniero, il progetto di insegnamento di lingua e cultura italiana per immigrati adulti promosso da dalle associazioni carpigiane Azione Cattolica, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) e Unione Donne in Italia (UDI), e coordinato dalla cooperativa sociale Il Mantello, giunto alla sua 12^ edizione.

Nel Centro sociale al civico n°2 di via Medaglie d’Oro andrà in scena un vero e proprio incontro di culture, con la sfilata delle bandiere rappresentative di tutte le nazionalità dei circa 245 iscritti che quest’anno hanno aderito al progetto.

Studenti con più di 30 nazionalità diverse hanno partecipato al progetto nell’annualità 2022-2023.

Quest’anno sono stati organizzati 15 corsi di lingua e cultura italiana, 4 corsi di cucito e il corso ‘Donne a Pedali’, per insegnare a donne e uomini stranieri ad andare in bicicletta: un’offerta formativa gestita da oltre 60 volontari per circa 245 studenti: più di 300 persone impegnate, lezione dopo lezione, a costruire insieme un nuovo modo di convivere in cui italiani e stranieri possano sentirsi parte di una stessa accogliente e amichevole realtà. Pochi giorni fa si segnala il fatto che i partecipanti sono stati invitati a far visita al Consiglio Comunale, accolti dal Presidente Carlo Alberto Fontanesi, per conoscere la sede rappresentativa delle istituzioni cittadine e le funzioni che in essa hanno luogo.

La festa vedrà la partecipazione di alcuni rappresentanti di enti e associazioni che durante il corso di quest’anno, e non solo, hanno aiutato il Progetto a crescere e a svilupparsi. Protagonisti saranno gli studenti, con le testimonianze del lavoro svolto e la consegna degli attestati di frequenza, segno dell’impegno e della costanza che determinano l’opportunità di consolidare gli strumenti necessari al vivere nella comunità, in un’ottica di integrazione, socializzazione e condivisione.

Per informazioni visitare il sito www.erostraniero.org o inviare una e-mail all’indirizzo erostraniero@gmail.com.