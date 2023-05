Dal 18 giugno al 13 luglio torna, con la terza edizione, Musica Maestro!

Sta per partire la terza edizione di Musica Maestro!, la rassegna di musica e parole promossa dalla Fondazione Luciano Pavarotti che si terrà dal 18 giugno al 13 luglio 2023 nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena.

La rassegna, a conferma dell’alto gradimento registrato nelle precedenti edizioni, si propone di portare eventi di intrattenimento e svago di alto profilo artistico facendo rete con enti e soggetti del territorio al fine di arricchire il panorama dell’offerta culturale, musicale ed eno-gastronomica della regione.

La proposta di eventi è variegata e si rivolge ad un target ampio e trasversale, facente rifermento non solo al bacino modenese ma di tutte le province limitrofe.

La rassegna è suddivisa in diversi filoni, proprio per soddisfare esigenze ed aspettative disparate.

In PENSIERI & PAROLE (ad ingresso gratuito con prenotazione) la forza espressiva della parola incontra la potenza emozionante e suggestiva delle note.

Paolo Crepet, con Comizi d’amore contemporanei (6 luglio), offrirà una libera riflessione sull’amore e le passioni umane contestualizzate nella nostra epoca, prendendo spunto anche dalle suggestioni musicali offerte da alcune opere di compositori come Arvo Pärt, Michael Nyman, Philip Glass, Sergej Rachmaninov, suonate al pianoforte dal Maestro Marcello Mazzoni.

Nel suo “Parola” tour (13 luglio), Giovanni Caccamo rende protagonista la parola, in ogni sua forma. Ogni canzone è ispirata a una lettura, un testo, una tematica ed è preceduta da un’introduzione strumentale su cui una “voce d’eccezione” legge il testo che l’ha ispirata.

La serie di eventi denominata NOTE D’OPERA – La musica raccontata, spiegata, ascoltata (ingresso gratuito con prenotazione) si propone di offrire incontri di intrattenimento e approfondimento. Dopo il grande riscontro di pubblico dell’edizione 2022, torna il divulgatore musicale più noto d’italia, il Maestro Giovanni Bietti che, con le sue lezioni-concerto, agevolerà la comprensione e l’ascolto di due colonne portanti del melodramma italiano: Aida (22 giugno) e La Bohème (29 giugno).

L’Orchestra Senzaspine offrirà in questa edizione 2023, sia un concerto-laboratorio sulla voce e la direzione d’orchestra (28 giugno), invitando il pubblico a cimentarsi e mettersi alla prova come i veri musicisti, sia un concerto dedicato alle musiche da film (5 luglio), in particolare le colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota che hanno scandito la storia del cinema.

La Fondazione Pavarotti, che ha tra i propri obiettivi quello di dare spazio e visibilità ai talenti emergenti della lirica, ha deciso di dedicare una serata proprio all’incontro di questi due elementi, opera e giovani, perfettamente espressi nell’operina buffa in un solo atto Bastiano e Bastiana di W. A. Mozart (4 luglio), portata in scena dagli studenti del conservatorio O.Vecchi – A. Tonelli di Modena.

Magic Symphony (11 luglio) unisce l’arte dell’illusionismo e della narrazione alla bellezza della musica classica eseguita da un’orchestra sinfonica. Il musicista e compositore Giorgio Fabbri, il mentalista Roberto Ferrari e l’Orchestra Il Temporale fanno scoprire al pubblico…note magiche.

Nel corso delle serate di APERinCANTO, concerti a tema (ogni appuntamento sarà dedicato ad un diverso filone musicale) saranno abbinati ad apertivi-degustazione curati da un grande nome della cucina modenese e apprezzato a livello internazionale: lo chef Luca Marchini de L’Erba del Re. Gli aperitivi musicali rappresentano un’iniziativa che ben coniuga le eccellenze per cui la regione vanta eccellenze assolute: la musica e il cibo.

Relativamente ad una delle serate di APERinCANTO, segnaliamo un’iniziativa particolare: grazie al progetto Digital CorNeR, co-finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’evento previsto per la serata di lunedì 26 giugno sarà trasmesso in live streaming 360 immersivo in qualità 4K. Per la trasmissione dell’evento verrà usata la tecnologia di trasmissione 5G e il concerto sarà accessibile liberamente sul canale YouTube di MISTER Smart Innovation, capofila del progetto. Lo spettatore avrà la possibilità di vivere il concerto da remoto come se si trovasse a pochi passi dai performer, immergendosi nell’emozione del live presso Casa Pavarotti attraverso dispositivi mobile, computer o visori di realtà virtuale.

Anche i BUONGIORNO A CASA PAVAROTTI tornano a conferma del gradimento delle precedenti edizioni. Un appuntamento atteso non solo dagli appassionati d’opera ma anche dalle famiglie con bambini e dai giovani desiderosi di trascorrere una domenica diversa. Ogni appuntamento offre ai partecipanti la possibilità di degustare la colazione all’aperto, nel giardino della Casa Museo, di ascoltare un concerto dal vivo interpretato da giovani cantanti d’opera accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Andreoli, di partecipare alla visita guidata della Casa Museo e di degustare un aperitivo con prodotti tipici modenesi.

Nelle parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di Modena, Dr. Andrea Bortolamasi: “Musica Maestro! Una rassegna di qualità, che amplia e arricchisce, anche quest’anno, l’offerta dell’estate modenese: un progetto cresciuto negli anni, che ormai rappresenta un appuntamento atteso dalla città e dai turisti che stanno tornando a visitare i luoghi più iconici del nostro territorio, come la Casa Museo Luciano Pavarotti.”

Per avere maggiori informazioni e per partecipare a tutti gli eventi (sia gratuiti che a pagamento) è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 059.460778 o inviando una mail a: info@casamuseolucianopavarotti.it.