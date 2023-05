Castelnuovo, alla Fiera di Maggio una serata tributo a Bob Dylan

Grandi interpreti e strumentisti per rendere omaggio a un gigante della musica. La Fiera di Maggio di Castelnuovo Rangone entra nel vivo con il primo grande evento sul palco allestito in via Roma: domani mercoledì 24 maggio, nel giorno del suo 82° compleanno, è in programma una serata tributo a Bob Dylan, icona generazionale e della musica folk-rock, che con le sue canzoni ha scritto pagine indelebili della storia della musica.

Sale l’attesa per quello che sarà un vero e proprio viaggio musicale a partire da capolavori di Bob Dylan fino al cuore della musica “americana” e di frontiera, in compagnia di alcuni grandi strumentisti che hanno condiviso parte del percorso artistico con il menestrello di Duluth. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo il violino di Scarlet Rivera – “voce” principale del disco “Desire” e del capolavoro “Hurricane”, la stella di Memphis Amy Lavere insieme al marito, il chitarrista Will Sexton, oltre a Eileen Rose, artista eclettica che si esibirà insieme a “The Legendary” Rich Gilbert, già chitarrista di Frank Black and the Catholics, cantante e fondatore dei Pixies. Una grande serata di musica che avrà tra i protagonisti anche Andrea Parodi Zabala & Borderlobo, con Alex Kid Gariazzo alle chitarre, Riccardo Maccabruni al pianoforte, organo e fisarmonica, Max Malavasi alla batteria, e gli strepitosi fiati degli Slide Pistons Luciano Macchia e Raffaele Kohler.

La serata inizierà alle 21.30 e l’evento, come tutti quelli della Fiera di Maggio, è ad ingresso libero e gratuito.