150mila euro per interventi sulle strade danneggiate dalle recenti piogge

La Giunta municipale nella seduta di oggi ha predisposto una variazione di bilancio urgente che prevede lo stanziamento di 150 mila euro per consentire, a partire già dalla prossima settimana, di intervenire sui tratti di strada danneggiati dalle intense piogge dei giorni scorsi.

Dopo alcuni sopralluoghi e raccogliendo le segnalazioni arrivate dai cittadini, sono state individuate le vie su cui intervenire, dando priorità alle situazioni che creano maggiore pericolosità.

Nei prossimi giorni inizieranno anche le asfaltature programmate con lo stanziamento di bilancio di 350 mila euro effettuato nei mesi scorsi.

È prevista la valutazione di ulteriori stanziamenti per intervenire su altri tratti stradali ammalorati, in particolare via Selvabella e via Albero a Massa Finalese.