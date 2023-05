Roberto Cacciapaglia in concerto al Duse di Bologna il 25 maggio

Il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia sarà in concerto il 25 maggio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna per presentare il suo ultimo album intitolato ‘Invisible Rainbows’, pubblicato in digitale lo scorso 24 febbraio e uscito a marzo in vinile e cd in Europa e UK. L’album ha debuttato in Italia al 1° posto e in UK al 3° posto della classifica musica classica di Apple Music. I tre singoli che hanno anticipato il progetto discografico, ovvero ‘Atlantis’, ‘London Sleeps’ e ‘Rainbows’, hanno conquistato la vetta delle chart UK, Italia e Cina.

Il tour nei teatri italiani giunge dopo i successi dei concerti alla Carnegie Hall di New York, l’invito a esibirsi alla Cadogan Hall di Londra, prestigiosa residenza della Royal Philharmonic Orchestra, quindi il ritorno nella sua città, Milano, al Conservatorio ‘G. Verdi’ e la tournée mondiale. Accompagnato da una formazione di archi e postazione elettronica, Cacciapaglia eseguirà per la prima volta i nuovi brani accanto ai successi più significativi del suo repertorio.

Biglietti da 27,00 a 35,00 euro.

Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e amati della grande Raffaella Carrà. Un tributo alla donna e artista indimenticabile che è stata un’icona per molte generazioni e che, attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. È ‘Raffaella!’, lo show tributo che andrà in scena venerdì 26 maggio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

A indossare il caschetto biondo sarà Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano, che darà corpo e voce al mito Carrà, accompagnata da 6 ballerini e performer e da una band di 5 musicisti. Attraverso il canto, la recitazione, la musica, i costumi e le coreografie entrate nella storia della cultura pop nazionale, gli artisti sul palco faranno rivivere la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Il progetto si avvale della direzione artistica di Claudia Campolongo, della regia di Gabriele Colferai e delle coreografie di Angelo di Figlia.

Biglietti da 23,00 a 34,50 euro.

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket