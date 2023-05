Quarto appuntamento per “Il mondo nuovo” al Bla di Fiorano

Al BLA di Fiorano Modenese si discute di star musicali all’interno de “Il mondo nuovo”, la rassegna sui temi di oggi e di domani proposta dal Comune in collaborazione con l’associazione Lumen.

Una storia di lavoro, sfruttamento, prevaricazione, rapporti incompiuti, precariato e fantasmi del passato. Martedì 23 maggio alle ore 18.30 Natalia Guerrieri, intervistata dalla giornalista Giulia Vellani, presenta il suo romanzo “Sono fame” (Pidgin Edizioni, 2022) al Bla, la biblioteca ludoteca e archivio di Fiorano Modenese. L’opera, un romanzo tagliente che racconta la realtà dei riders, si è conquistata l’attenzione di vari premi letterari come finalista del Premio Inge Feltrinelli e del Premio Clara Sereni.

Tutti gli appuntamenti si tengono al Bla (via Silvio Pellico, 8) e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Sul sito comunale possibile visionare il programma completo. Per maggiori informazioni: 0536833403 o biblioteca@fiorano.it

Natalia Guerrieri è una scrittrice e sceneggiatrice italiana. Laureata in Italianistica e diplomata presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico, scrive in prosa, per il cinema e per il teatro. Il suo romanzo d’esordio, Non muoiono le api (Moscabianca Edizioni, 2021) ha vinto il Premio Zeno Romanzi Editi.