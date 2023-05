“Pedalando su un filo d’acciaio”: Carlo Calcagni a Sassuolo in sala Biasin

Si svolgerà giovedì prossimo, 25 maggio, a partire dalle ore 20,30 presso la sala Biasin di via Rocca 22, l’incontro pubblico organizzato da ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, in cui Carlo Calcagni, un eroe scomodo, un uomo che non si arrende, presenterà il suo libro “Pedalando su un filo d’acciaio”.

Introduce: Mirco Zanoli – Coordinatore ONA Onlus Carpi. Relatori: Assessore Sharon Ruggeri – Deleghe ai Giovani, Sport, Politiche Sociali e alle Pari Opportunità. Carlo Calcagni – Colonnello dell’Esercito Italiano. Enzo Bonanni – Avvocato e Presidente Osservatorio Nazionale Amianto – L’ingresso è libero e gratuito.