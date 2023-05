Mitragliatore della resistenza nel box di una privata abitazione a Cavriago

Una pistola mitragliatrice marca Sten matricola 9 X 19 e probabilmente già nelle mani della resistenza, è stata rinvenuta nel reggiano. A chiamare i carabinieri della stazione di Cavriago, comune dove l’arma è stata rinvenuta è stata una signora 65enne che nel sistemare il box attiguo alla sua abitazione, che ha acquistato circa 20 anni fa, ha rinvenuto l’arma risalente al secondo conflitto mondiale.

Si tratta di uno sten ovvero un mitra a canna corta progettato nel Regno Unito nel 1940, ed utilizzato durante la seconda guerra mondiale prima, ed in vari stati del mondo poi. Fu adoperato principalmente dalla Gran Bretagna, ma anche dai paesi del Commonwealth, e in minor parte dalla Francia ma anche dalle varie formazioni di Resistenza in tutta Europa. In Italia i combattenti della Resistenza lo ricevevano dai lanci paracadutati dell’aviazione britannica. La donna dopo il rinvenimento ha subito chiamato i carabinieri della stazione di Cavriago che sono intervenuti recuperando l’arma, apparsa non funzionante e in pessimo stato di conservazione.