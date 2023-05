L’Amministrazione comunale sassolese promuove la raccolta fondi del Comune di Faenza

Un aiuto per Faenza. L’Amministrazione comunale di Sassuolo ha deciso di promuovere la raccolta fondi lanciata dal Comune di Faenza: una delle realtà maggiormente colpite dall’emergenza alluvione della scorsa settimana, con il livello dell’acqua che in centro città ha raggiunto anche i sei metri d’altezza.

“Il nostro obiettivo – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – è quello di contribuire a dare un aiuto concreto, in questo momento di difficoltà, a chi sta soffrendo ed ha perso nell’acqua e nel fango buona parte di ciò che ha, se non tutto.

Per questo abbiamo deciso di promuovere direttamente la raccolta fondi istituita dall’Amministrazione comunale di Faenza, senza passare attraverso altri canali, per poter offrire a tutti coloro che decideranno di contribuire la certezza che le donazioni arriveranno direttamente a chi ne ha bisogno.

Nella Giunta di domani delibereremo di devolvere, come Amministrazione Comunale, la somma di € 5.000 per iniziare con contributi concreti ed invitiamo la cittadinanza, chiunque possa ed abbia il desiderio di contribuire, a farlo”.

La raccolta fondi per l’emergenza alluvione nel territorio faentino, è stata istituita dal Comune di Faenza per dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite. Sono tre i canali utili per effettuare donazioni.

BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI FAENZA

IBAN: IT20V0627013199T20990000808

specificando la causale “Donazione emergenza alluvione 2023”

SATISPAY

“Comune di Faenza Donazioni”, inquadrando il codice QR .

PAGO PA

su PayER selezionando la voce “Donazioni” nella pagina del Comune di Faenza.

“In questi giorni – aggiunge il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – la Polizia Locale ha inviato anche quattro agenti proprio a Faenza, per contribuire ad aiutare le forze dell’ordine locali nel contrasto allo sciacallaggio che, come purtroppo tristemente accade ogni volta che si verifica una sciagura, è in atto nelle abitazioni e nelle aziende sfollate”