Il Presidente del Consiglio comunale di Casalgrande alla Marcia per la pace Perugia – Assisi

Domenica 21 maggio si è svolta la Marcia Perugia-Assisi straordinaria per la pace e la fraternità.

Il Comune di Casalgrande in collaborazione con il Comitato Gemellaggi Pace e Cooperazione Internazionale di Albinea i comuni di Quattro Castella e Albinea, ha partecipato con una propria delegazione guidata dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Cassinadri. Erano circa 10.000 i partecipanti totali secondo gli organizzatori. Erano presenti il Sindaco di Albinea Nico Giberti, l’assessore di Albinea Mirella Rossi e la consigliera comunale di Quattro Castella Serena Braglia.

“E’ dal 2010 – afferma Marco Cassinadri, Presidente del Consiglio comunale, che l’amministrazione dà la possibilità ai propri cittadini di partecipare insieme a questa importante manifestazione. Non possiamo disinteressarci del mondo che ci circonda. Più ce ne disinteressiamo, più ci isoliamo, più saremo colpiti dai suoi drammi e meno riusciremo a cogliere le opportunità che ci offre. Ci sono grandi problemi che non rispettano i confini nazionali e che si aggravano di giorno in giorno. Se continueremo ad essere miopi ed egoisti ci distruggeranno”.

Nella foto Cassinadri è con il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, anch’esso presente alla manifestazione