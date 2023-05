Emergenza maltempo, Bologna: resta vietato sostare lungo i corsi d’acqua

Visto il miglioramento delle condizioni meteorologiche il Comune di Bologna ha revocato il divieto di accesso e permanenza in parchi, giardini e aree verdi lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale e l’utilizzo delle attrezzature e impianti presenti.

Revocato anche il divieto di stazionamento sotto alberi in parchi, giardini e aree verdi del territorio comunale.

Viene invece confermato il divieto di stazionamento lungo le aree pubbliche che costeggiano tutti i corsi d’acqua cittadini (fiumi, torrenti, canali, ecc.) e nei pressi dei ponti che li attraversano, per le persone non autorizzate.

Rimangono interdetti i parchi collinari.

È stato revocato l’ordine di evacuazione per i residenti di via del Paleotto, civici 4, 6 e 8 e di

via di Jola, civici 3, 4, 5, e 6.

In via del Paleotto gli interventi effettuati hanno parzialmente ripristinato le condizioni di

sicurezza, da oggi è quindi di nuovo possibile accedere con veicoli ai civici 4, 6 e 8 di via del

Paleotto.

In via di Jola, ai civici 3, 4, 5 e 6, invece è autorizzato l’accesso esclusivamente ai pedoni e non sussistono ancora le condizioni di sicurezza per revocare l’ordine di evacuazione dei residenti al civico 2, dove è vietata la circolazione anche ai pedoni.

Hera sta lavorando per riallacciare il gas, entro domani, con soluzione provvisoria le abitazioni di via di Jola.

Domani, martedì 23 maggio, dopo qualche giorno di chiusura dovuto all’emergenza, riapre al pubblico la biblioteca Oriano Tassinari Clò. L’ingresso sarà esclusivamente da via di Casaglia 7.