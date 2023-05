Emergenza maltempo, alle 18 di oggi apre il bypass alla SP 325 sul vecchio tracciato dell’Autostrada A1

Dalle ore 18 di oggi sarà possibile bypassare la frana che interrompe la SP325 all’altezza di Allocco (km 7 – località Amarizia Tassinaro). Venendo da Sasso Marconi, occorrerà deviare leggermente su via Allocco quindi imboccare la vecchia Autostrada del Sole temporaneamente riaperta per circa 1 km, quindi si rientra sulla SP325 a valle di Vado.

La richiesta di riaprire il vecchio tratto di autostrada A1 in disuso per aggirare una frana, era partita dalla Città metropolitana di Bologna su richiesta dei sindaci di Marzabotto e Monzuno, nella serata del 18 maggio. A strettissimo giro era arrivato l’ok del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per concedere l’autorizzazione, e subito dopo Aspi aveva iniziato i lavori per renderla temporaneamente percorribile.