Emergenza alluvione, il Fondo sociale di comunità avvia una raccolta straordinaria di risorse

Il Fondo sociale di comunità metropolitano avvia una raccolta fondi straordinaria a favore delle vittime dell’alluvione nel territorio metropolitano bolognese.

È stato aperto oggi un nuovo conto corrente intestato a “Alluvione maggio 2023 città metropolitana di Bologna”, le donazioni raccolte saranno messe a disposizione degli enti locali del territorio per supportare le persone che sono state colpite da frane ed allagamenti.

Per donare: IBAN IT38 F030 6902 4771 0000 0300 304 intestato a “Alluvione maggio 2023 città metropolitana di Bologna” con causale “Emergenza alluvione”.

“Da oggi avviamo una raccolta fondi dedicata al nostro territorio – ha annunciato il sindaco Matteo Lepore in Consiglio comunale – attraverso il Fondo sociale di comunità. Il Fondo, nato durante il Covid, per volontà di Comune e Città metropolitana, ci servirà anche per sostenere in futuro situazioni di povertà e di disagio che si verranno a creare.

In accordo con la Regione e la Protezione civile abbiamo deciso di non procedere per il momento con la raccolta di beni di prima necessità.”

Il Fondo sociale di comunità “Dare per Fare” è nato nel 2020 come nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, beni, progetti e idee per far fronte ai bisogni economici e sociali delle persone, inizialmente legati all’emergenza Covid.

Dalla sua nascita, sono state realizzate progettualità in diversi ambiti di intervento, attività che contribuiscono al rafforzamento delle reti territoriali di contrasto alla povertà nell’area metropolitana bolognese.

Il Fondo è promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con il Comune di Bologna e le Unioni e i Comuni dell’area metropolitana, insieme a sindacati, imprese e loro associazioni, società partecipate, Terzo settore, Fondazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

https://www.dareperfare.it/