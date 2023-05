Dai VOS una raccolta di generi di prima necessità per la Romagna

Una raccolta di generi di prima necessità da consegnare nelle zone drammaticamente colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, iniziando da Faenza.

I VOS, Volontari della Sicurezza Sassuolo, in questi giorni attivi in Romagna per aiutare le popolazioni colpite – ieri a Villanova di Forlì accompagnati da Nek il quale non ha certo esitato a rimboccarsi le maniche per dare il proprio contributo assieme al gruppo di “spalatori” – hanno istituito una raccolta di beni da consegnare, in settimana, direttamente in loco.

Sono graditi i seguenti beni: Generi alimentari a lunga conservazione • Prodotti per l’igiene della persona • Power bank • Prodotti per la pulizia e sgombero (come: stivali, guanti, pale, sacchi, caschi, stracci, tira acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni, cassette di plastica) • Attrezzature specialistiche (pompe di sollevamento, idrovore, idropulitrici, generatori, bobcat con la pala).

Chiunque abbia disponibilità ed intenzione di donare questi generi di prima necessità può fare riferimento ad Anselmo Torelli, presso il distributore di via Pia.