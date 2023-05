A Fiorano lavori di posatura arredi e sfalcio aree verdi

Si comunica che il piano di manutenzione delle aree verdi di Fiorano Modenese subirà un lieve ritardo a causa delle avverse condizioni meteorologiche degli sorsi giorni. La pioggia così abbondante e perdurante da una parte ha contribuito alla crescita dell’erba; dall’altra ha impedito agli operatori di proseguire con i lavori programmati. I tagli partiranno non appena le condizioni del terreno lo permetteranno e andranno avanti al massimo delle possibilità delle squadre a disposizione.

Il programma verrà impostato con interventi prioritari su cigli e viabilità, iniziando dai punti più critici per la sicurezza degli automobilisti e dell’utenza debole, in quanto non è stato finora possibile – soprattutto sulle aree più ampie – accedere con i mezzi adeguati. Si sarebbe verificato il danneggiamento del fondo ed il rischio di blocco dei mezzi. A seguire è previsto l’intervento nelle scuole, e infine lo sfalcio dei parchi.

Inoltre, a causa di interventi di posa di nuove attrezzature ludiche ed arredi, si comunica la chiusura ai pedoni e ai mezzi interessati (eccetto i veicoli usati per i lavori e i mezzi di soccorso) dei seguenti parchi comunali: Parco via Don Milani; Parco via Bucciardi; Parco via Di Vittorio; Parco via Mekong. Tale ordinanza avrà effetto fino al 31 maggio.