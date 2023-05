Scandiano, minaccia e aggredisce anziana: denunciato

Un rapporto conflittuale di vicinato che durava da anni, quello fra un uomo di 45 anni e una pensionata 81enne. L’ultimo e più grave episodio di una lunga serie, risale a circa 10 giorni fa quando l’uomo avrebbe aggredito la donna sputandole addosso, prendendola a schiaffi sul viso, a pugni su di un braccio e minacciandola di morte.

Per questi motivi, con l’accusa di minaccia e lesioni personali, i Carabinieri di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 45enne reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri scandianesi la vittima, una 81enne, verso le 21:30 del 9 maggio scorso, dopo aver parcheggiato la propria autovettura di fronte la sua abitazione e mentre si accingeva a chiuderne la portiera a chiave, veniva raggiunta dal vicino di casa il quale, con fare violento e minaccioso, si avvicinava con il volto a pochi centimetri da quello dell’anziana iniziando ad aggredirla dapprima verbalmente, apostrofandola con gravi offese e minacciandola di morte, poi le sputava addosso ed al culmine della lite la colpiva con uno schiaffo sul volto ed un pugno sul braccio. Non pago, mentre la vittima cercava di allontanarsi, la afferrava per le braccia procurandole dei graffi. L’anziana, tuttavia, riusciva a divincolarsi e ad allontanarsi dall’uomo, e dopo l’aggressione subita si recava immediatamente presso una struttura sanitaria per farsi visitare, venendo dimessa con una prognosi di 2 giorni. Quindi l’allarme ai carabinieri della Tenenza di Scandiano dove formalizzava la relativa denuncia. I militari scandianesi avviavano subito le indagini indirizzate nei confronti dell’odierno indagato, nei confronti del quale acquisivano elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati, circostanza per cui l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana.